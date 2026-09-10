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Burhan Eşer: "İlk 3 puanımızı almak istiyoruz"

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Batman Petrolspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak sezonun ilk 3 puanını almak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 14:30 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 15:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burhan Eşer: 'İlk 3 puanımızı almak istiyoruz'
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak Bodrum FK, hazırlıklarına devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı ekibin hırslı ve istekli temposu dikkat çekti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, gazetecilere, Batman Petrolspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Rakiplerinin lige iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Eşer, şunları kaydetti:

"Namağlup lider bir takım. İyi bir takımları var ama bizim de saha ve seyirci avantajını kullanıp artık galibiyetle tanışmamız gerekiyor. Onun için de sahaya bütün mücadelemizi verip ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. İnşallah bu hafta taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."

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