Charles Barkley, Los Angeles Lakers'ın Luka Doncic'in etrafında kurduğu kadronun, Sloven yıldız ile Kyrie Irving'in 2024 yılında NBA Finalleri'ne taşıdığı Dallas Mavericks'ten daha iyi olabileceğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barkley, The Bill Simmons Podcast'te yaptığı açıklamada, "Lakers'ın başarılı olmasını gerçekten istiyorum. Her şeyden önce Luka'nın ve Austin Reaves'in büyük bir hayranıyım. İnsanların düşündüğünden daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Luka ve Kyrie, Mavericks'i Finaller'e taşıdı. Hadi ama. Bu takım muhtemelen daha iyi; en azından o takım kadar iyi" ifadelerini kullandı.
Doncic, Dallas'ın 2023-24 sezonundaki NBA Finalleri yolculuğunun merkezinde yer aldı. Normal sezonda 28,9 sayı, 9,5 ribaund ve 8,1 asist ortalamaları tutturan yıldız oyuncu, playofflarda ise maç başına 28,9 sayı, 9,6 ribaund ve 8,8 asist üretti.
Lakers, LeBron James sonrası döneme bir numaralı yıldızı Doncic olacak şekilde giriyor. Sloven oyuncu, 2025-26 sezonunda çıktığı 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6 isabetle oynayan Doncic, Yılın En İyi Beşi'ne seçilirken MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı.
Austin Reaves de takımın başlıca hücum seçeneklerinden biri hâline geldi. Reaves, geçtiğimiz sezon çıktığı 51 maçta 23,3 sayı, 5,5 asist ve 4,7 ribaund ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 49,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,0 isabet buldu.
Reaves daha sonra Lakers ile son sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere dört yıl ve 180 milyon dolar değerinde sözleşme uzattı. Bu anlaşmayla NBA tarihinin en fazla kazanan draft edilmemiş oyuncusu oldu.
Lakers, Deandre Ayton'ı Washington Wizards'a göndermesinin ardından uzun rotasyonunu da yeniden şekillendirdi. Los Angeles'ın bu bölgedeki en önemli takviyesi, Utah Jazz'den imza ve takas yoluyla kadroya katılan ve dört yıl için 130 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Walker Kessler oldu.
Kessler, 2025-26 sezonunda Jazz formasıyla 11,6 sayı, 11,1 ribaund ve 2,1 blok ortalamaları yakaladı. Genç pivotun ribaund ve çember koruma özellikleri, Doncic'in Dallas'ın 2024'teki Finaller yolculuğunda çevresinde bulunan uzunlardan farklı bir pota altı profili sunuyor.
Los Angeles ayrıca Quentin Grimes ile dört yıl ve 60 milyon dolar, Sandro Mamukelashvili ile dört yıl ve 52 milyon dolar, Collin Sexton ile de iki yıl ve 19,2 milyon dolar karşılığında anlaştı. Kevon Looney ve Matisse Thybulle da kadroya eklenen diğer tecrübeli oyuncular arasında yer aldı.
Kadrodaki değişiklikler, LeBron James'in Los Angeles'taki sekiz sezonluk döneminin ardından Philadelphia 76ers'a gitmesiyle gerçekleşti. James, 2025-26 sezonunda çıktığı 60 maçta 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalamıştı.
Doncic, Dallas'ın 2023-24 sezonundaki NBA Finalleri yolculuğunun merkezinde yer aldı. Normal sezonda 28,9 sayı, 9,5 ribaund ve 8,1 asist ortalamaları tutturan yıldız oyuncu, playofflarda ise maç başına 28,9 sayı, 9,6 ribaund ve 8,8 asist üretti.
Lakers, LeBron James sonrası döneme bir numaralı yıldızı Doncic olacak şekilde giriyor. Sloven oyuncu, 2025-26 sezonunda çıktığı 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6 isabetle oynayan Doncic, Yılın En İyi Beşi'ne seçilirken MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı.
Austin Reaves de takımın başlıca hücum seçeneklerinden biri hâline geldi. Reaves, geçtiğimiz sezon çıktığı 51 maçta 23,3 sayı, 5,5 asist ve 4,7 ribaund ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 49,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,0 isabet buldu.
Reaves daha sonra Lakers ile son sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere dört yıl ve 180 milyon dolar değerinde sözleşme uzattı. Bu anlaşmayla NBA tarihinin en fazla kazanan draft edilmemiş oyuncusu oldu.
Lakers, Deandre Ayton'ı Washington Wizards'a göndermesinin ardından uzun rotasyonunu da yeniden şekillendirdi. Los Angeles'ın bu bölgedeki en önemli takviyesi, Utah Jazz'den imza ve takas yoluyla kadroya katılan ve dört yıl için 130 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Walker Kessler oldu.
Kessler, 2025-26 sezonunda Jazz formasıyla 11,6 sayı, 11,1 ribaund ve 2,1 blok ortalamaları yakaladı. Genç pivotun ribaund ve çember koruma özellikleri, Doncic'in Dallas'ın 2024'teki Finaller yolculuğunda çevresinde bulunan uzunlardan farklı bir pota altı profili sunuyor.
Los Angeles ayrıca Quentin Grimes ile dört yıl ve 60 milyon dolar, Sandro Mamukelashvili ile dört yıl ve 52 milyon dolar, Collin Sexton ile de iki yıl ve 19,2 milyon dolar karşılığında anlaştı. Kevon Looney ve Matisse Thybulle da kadroya eklenen diğer tecrübeli oyuncular arasında yer aldı.
Kadrodaki değişiklikler, LeBron James'in Los Angeles'taki sekiz sezonluk döneminin ardından Philadelphia 76ers'a gitmesiyle gerçekleşti. James, 2025-26 sezonunda çıktığı 60 maçta 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalamıştı.