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Mykhaylo Mudryk'ten kötü haber!

Tottenham'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mykhaylo Mudryk'ten kötü haber!
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Tottenham'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doping cezasının ardından bu sezonla birlikte futbola geri dönen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay yine formasından uzak kalacak.

Tottenham, Ukraynalı futbolcuyu Chelsea'den 75 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

 

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