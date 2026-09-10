Mykhaylo Mudryk'ten kötü haber!

Tottenham'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doping cezasının ardından bu sezonla birlikte futbola geri dönen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay yine formasından uzak kalacak.
Tottenham, Ukraynalı futbolcuyu Chelsea'den 75 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Tottenham, Ukraynalı futbolcuyu Chelsea'den 75 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.