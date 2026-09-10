Barcelona'da tarihi başlangıç: Raphinha

Barcelona forması giyenr Raphinha, sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'ten önce ayrılacak oyuncular arasında yer alan Raphinha, Alman teknik adam ile adeta uçuşa geçti.
Geçen sezonu 33 maçta 21 gol ve 8 asist ile tamamlayan Brezilyalı hücum oyuncusu, yeni sezonda da bu performansına devam ediyor.
Raphinha, bu sezon çıktığı 5 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla tarihe geçti. Raphinha, 21. yüzyılda sezonun ilk 5 maçında da ağları havalandıran ilk Barcelona oyuncusu oldu.
Geçen sezonu 33 maçta 21 gol ve 8 asist ile tamamlayan Brezilyalı hücum oyuncusu, yeni sezonda da bu performansına devam ediyor.
Raphinha, bu sezon çıktığı 5 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla tarihe geçti. Raphinha, 21. yüzyılda sezonun ilk 5 maçında da ağları havalandıran ilk Barcelona oyuncusu oldu.