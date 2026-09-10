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Icardi'ye Yunanistan'dan sürpriz talip!

Mauro Icardi için El Kaabi'nin sakatlığı sonrası Olympiakos devreye girerken, Arjantinli yıldızın en az 2 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi'ye Yunanistan'dan sürpriz talip!
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin yeni adresi henüz netleşmedi.

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Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre, Ayyoub El Kaabi'nin yaşadığı sakatlığın ardından Olympiakos, Mauro Icardi'yi gündemine aldı ve deneyimli golcüyle transfer görüşmelerine başladı.

Icardi'nin Olympiakos'tan en az 2 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi. Yunan ekibi ile Icardi'nin menajeri arasındaki resmi görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

GALATASARAY'DA 77 GOL

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda 137 resmi karşılaşmada görev yaptı. Arjantinli futbolcu, bu maçlarda 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.  



Galatasaray


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