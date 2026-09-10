Icardi'ye Yunanistan'dan sürpriz talip!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin yeni adresi henüz netleşmedi.



Transfer döneminin sona ermesinin ardından herhangi bir kulüple anlaşmayan Arjantinli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira'nın aktardığı bilgilere göre, Ayyoub El Kaabi'nin yaşadığı sakatlığın ardından Olympiakos, Mauro Icardi'yi gündemine aldı ve deneyimli golcüyle transfer görüşmelerine başladı.





Icardi'nin Olympiakos'tan en az 2 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi. Yunan ekibi ile Icardi'nin menajeri arasındaki resmi görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.





GALATASARAY'DA 77 GOL



Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda 137 resmi karşılaşmada görev yaptı. Arjantinli futbolcu, bu maçlarda 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.



