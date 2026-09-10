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Fransa, Çin'i farkla geçerek adını yarı finale yazdırdı!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Çin'i 90-61 yenerek adını son 4 takım arasına girmeyi başardı. Detaylar....

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 18:20
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Fransa, Çin'i farkla geçerek adını yarı finale yazdırdı!
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Çin'i 90-61 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa, yarı finalde Belçika-Almanya maçının galibiyle 12 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Salon: Berlin

Hakemler: Johnny Batista (Porto Riko), Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Gajdosz (Polonya)

Çin: Manman Zhang 3, Yang 19, Luo 7, Han 21, Mingling Chen 2, Li, Wang, Tang, Yujie Chen, Ziyu Zhang 7, Sun 2, Jia

Fransa: Lacan 12, Ayayi 8, Salaun 15, Williams 14, Badiane 4, Leite 5, Malonga 4, Johannes 15, Toure 4, Gueye, Bernies, Astier 9

1. Periyot: 20-25

Devre: 31-48

3. Periyot: 48-70

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