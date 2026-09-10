Dusan Vlahovic'e bir maç ceza!

Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'da yer alan habere göre, PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.
Beşiktaş, Vlahovic için verilen cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kurulu'na başvuracak.
Vlahovic, 1 maçlık cezasının onanması durumunda cuma akşamı oynanacak Erzurumspor maçını kaçıracak.
Beşiktaş, Vlahovic için verilen cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kurulu'na başvuracak.
Vlahovic, 1 maçlık cezasının onanması durumunda cuma akşamı oynanacak Erzurumspor maçını kaçıracak.