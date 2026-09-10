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Dusan Vlahovic'e bir maç ceza!

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, 1 maç men cezası aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 18:44 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 19:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Vlahovic'e bir maç ceza!
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Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in cezası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'da yer alan habere göre, PFDK, Sırp futbolcuya 1 maç men cezası verdi.

Beşiktaş, Vlahovic için verilen cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Vlahovic, 1 maçlık cezasının onanması durumunda cuma akşamı oynanacak Erzurumspor maçını kaçıracak.





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