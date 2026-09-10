Barcelona forması giyen Joao Cancelo, takım arkadaşı Lamine Yamal için iddialı Ballon d'Or mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli futbolcu, "Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden tek oyuncu Lamine Yamal." diye konuştu.
Cancelo, "19 yaşında o kadar çok kupa kazandı ki... Dünya Kupası, Avrupa şampiyonası, Barcelona ile kazandığı tüm kupalar ve inanılmaz bir sezon geçirdi. Bunun yanında, o, açık ara dünyanın en iyi ve yetenekli futbolcusu." sözlerini sarf etti.
Joao Cancelo, "Bana göre, Ballon d'Or'u Lamine Yamal kazanmalı." dedi.
Barcelona'da sezona iyi bir başlangıç yapan Lamine Yamal, çıktığı 5 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
Cancelo, "19 yaşında o kadar çok kupa kazandı ki... Dünya Kupası, Avrupa şampiyonası, Barcelona ile kazandığı tüm kupalar ve inanılmaz bir sezon geçirdi. Bunun yanında, o, açık ara dünyanın en iyi ve yetenekli futbolcusu." sözlerini sarf etti.
Joao Cancelo, "Bana göre, Ballon d'Or'u Lamine Yamal kazanmalı." dedi.
Barcelona'da sezona iyi bir başlangıç yapan Lamine Yamal, çıktığı 5 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.