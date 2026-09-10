10 Eylül
Fenerbahçe-Roma
19:45
10 Eylül
PSV Eindhoven-Shakhtar
19:45
10 Eylül
Como-RB Leipzig
22:00
10 Eylül
Slavia Prag-Lens
22:00
10 Eylül
M. United-Sabah FK
22:00
10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
22:00

Lamine Yamal için iddialı Ballon d'Or mesajı!

Barcelona forması giyen Joao Cancelo, "Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden tek oyuncu Lamine Yamal." diye konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 18:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal için iddialı Ballon d'Or mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Barcelona forması giyen Joao Cancelo, takım arkadaşı Lamine Yamal için iddialı Ballon d'Or mesajı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli futbolcu, "Ballon d'Or'u kazanmayı hak eden tek oyuncu Lamine Yamal." diye konuştu.

Cancelo, "19 yaşında o kadar çok kupa kazandı ki... Dünya Kupası, Avrupa şampiyonası, Barcelona ile kazandığı tüm kupalar ve inanılmaz bir sezon geçirdi. Bunun yanında, o, açık ara dünyanın en iyi ve yetenekli futbolcusu." sözlerini sarf etti.

Joao Cancelo, "Bana göre, Ballon d'Or'u Lamine Yamal kazanmalı." dedi.

Barcelona'da sezona iyi bir başlangıç yapan Lamine Yamal, çıktığı 5 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.