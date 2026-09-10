Mile Svilar: 'Biz daha iyiydik'

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında İtalyan ekibinin kalesini koruyan Mile Svilar, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Vedat Muriqi'nin pozisyonuna ve Fenerbahçe'nin golüne değinen Svilar, "Vedat Muriqi'nin pozisyonundaki hareketini okumuştum ama top ayağıma çarptı. Golde ise biraz daha erken hareketini okuyarak tekrar denedim... Ama başaramadım. Önemli değil, yolumuza devam edelim." ifadelerini kullandı.





"OYUN AÇISINDAN BİZ DAHA İYİYDİK"

Karşılaşmada iki takımın da her an gol atabileceğini belirten Svilar,dedi.