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Mile Svilar: "Biz daha iyiydik"

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Roma'nın kalecisi Mile Svilar, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mile Svilar: 'Biz daha iyiydik'
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Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında İtalyan ekibinin kalesini koruyan Mile Svilar, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Vedat Muriqi'nin pozisyonuna ve Fenerbahçe'nin golüne değinen Svilar, "Vedat Muriqi'nin pozisyonundaki hareketini okumuştum ama top ayağıma çarptı. Golde ise biraz daha erken hareketini okuyarak tekrar denedim... Ama başaramadım. Önemli değil, yolumuza devam edelim." ifadelerini kullandı.

"OYUN AÇISINDAN BİZ DAHA İYİYDİK"

Karşılaşmada iki takımın da her an gol atabileceğini belirten Svilar, "Her an iki takımın da gol atabileceği hissi vardı. Burada tek bir bireysel hareket sonucu belirleyebilir. Bence oyun açısından biz daha iyiydik. Beraberlik makul bir sonuç ama kalitemizi daha da artırıp puan toplayabiliriz." dedi.





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