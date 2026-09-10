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Gebze'nin Efelerine önemli ziyaret

SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldiği ilk sene önemli galibiyetlere imza atarak adından bahsettiren Gebze Belediyespor Erkek Voleybol takımı 2026/27 sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 17:35 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 20:48
Gebze'nin Efelerine önemli ziyaret
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SMS Grup Efeler Ligi'ne yükseldiği ilk sene önemli galibiyetlere imza atarak adından bahsettiren Gebze Belediyespor Erkek Voleybol takımı 2026/27 sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gebze Spor Salonu'nda 10 Ağustos'tan beri aralıksız yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Gebze'nin Efelerini antrenmanlarında önemli isimler de yalnız bırakmıyor.

Geçtiğimiz gün önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan AK Parti İzmir Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, antrenmanı ziyaret ederek takıma başarı dileğinde bulunmuştu.

BAŞKAN ANTRENMANDA TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Bugün gerçekleşen antrenmana ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetim katıldı. Efeler ile sohbet etme şansı bulan misafirler başarı dileklerini ileterek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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