Bryan Cristante: 'Başımız dik eve dönüyoruz'

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan ve 1-1 sona eren UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında İtalyan ekibinin golünü atan Bryan Cristante, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmayı genel olarak iyi yönettiklerini belirten Cristante, "Mükemmel. Bence ilk dakikadan itibaren maçı iyi yönettik. İkinci yarıda neredeyse hep biz hücum ettik. Yediğimiz gol için üzgünüm." ifadelerini kullandı.





"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"

Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen İtalyan futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığımız ilk maçta sergilediğimiz mükemmel performans beni mutlu etti. Başımız dik eve dönüyoruz." dedi.



Cristante ayrıca, "Kararlı bir başlangıç yaptık, maçı iyi okuduk, birkaç kontratağa maruz kaldık. Şimdi bir sonraki maçı bekliyoruz." şeklinde konuştu.



