FIBA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun 7. gününde çeyrek final maçları oynandı.
Berlin Arena'da yapılan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran ABD, Fransa, Almanya ve İspanya, isimlerini yarı finale yazdırdı.
Dünya Kupası'nda yarın oynanacak yarı final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:
17.30 Fransa-Almanya
21.00 İspanya-ABD
Berlin Arena'da yapılan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran ABD, Fransa, Almanya ve İspanya, isimlerini yarı finale yazdırdı.
Dünya Kupası'nda yarın oynanacak yarı final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:
17.30 Fransa-Almanya
21.00 İspanya-ABD