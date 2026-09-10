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Fenerbahçe açıkladı: Seyirden men!

Fenerbahçe, Roma maçında İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın seyirden men edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 23:34 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2026 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe açıkladı: Seyirden men!
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Fenerbahçe, Roma maçında İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın seyirden men edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.

Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."





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