Fenerbahçe açıkladı: Seyirden men!

Fenerbahçe, Roma maçında İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın seyirden men edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.
Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."
"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.
Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."
İsmail Kartal'a su şişesi atıldığı anlar! pic.twitter.com/UXVJBiiCjy https://t.co/Q8HdgJ4hlt
— Sporx (@sporx) September 10, 2026