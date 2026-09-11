Hull City'den ayrıldı: Akintola, Beşiktaş'ın rakibine imza attı

Hull City ile yollarını ayıran David Akintola'nın yeni adresi belli oldu. Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan Omonia'ya transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bir dönem Hatayspor, Adana Demirspor ve Rizespor formalarını da giyen Akintola, Ağustos 2025'te Hull City'ye transfer olmuştu.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in kadro planlamasında yer almadı ve İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.
OMONIA'YA GERİ DÖNDÜ
Akintola, daha önce 2020 yılında da formasını giydiği Omonia'ya yeniden imza attı.
Nijeryalı futbolcu, transferinin ardından yaptığı açıklamada Omonia taraftarlarının ve Teknik Direktör Henning Berg'in kendisine gösterdiği büyük sevginin kararında etkili olduğunu belirtti.
BEŞİKTAŞ'LA 28 OCAK'TA KARŞILAŞACAK
Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alıyor.
Omonia ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 28 Ocak 2027'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in kadro planlamasında yer almadı ve İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.
OMONIA'YA GERİ DÖNDÜ
Akintola, daha önce 2020 yılında da formasını giydiği Omonia'ya yeniden imza attı.
Nijeryalı futbolcu, transferinin ardından yaptığı açıklamada Omonia taraftarlarının ve Teknik Direktör Henning Berg'in kendisine gösterdiği büyük sevginin kararında etkili olduğunu belirtti.
BEŞİKTAŞ'LA 28 OCAK'TA KARŞILAŞACAK
Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alıyor.
Omonia ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 28 Ocak 2027'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak.