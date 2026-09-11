11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
20:00
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
20:00
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
21:30
11 Eylül
Sevilla-Valencia
22:00
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
21:45
11 Eylül
Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
21:00
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
21:45

Hull City'den ayrıldı: Akintola, Beşiktaş'ın rakibine imza attı

Hull City ile sözleşmesini fesheden David Akintola'nın yeni takımı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Hull City'den ayrıldı: Akintola, Beşiktaş'ın rakibine imza attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hull City ile yollarını ayıran David Akintola'nın yeni adresi belli oldu. Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri arasında yer alan Omonia'ya transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir dönem Hatayspor, Adana Demirspor ve Rizespor formalarını da giyen Akintola, Ağustos 2025'te Hull City'ye transfer olmuştu.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in kadro planlamasında yer almadı ve İngiliz kulübüyle olan sözleşmesini feshetti.

OMONIA'YA GERİ DÖNDÜ

Akintola, daha önce 2020 yılında da formasını giydiği Omonia'ya yeniden imza attı.

Nijeryalı futbolcu, transferinin ardından yaptığı açıklamada Omonia taraftarlarının ve Teknik Direktör Henning Berg'in kendisine gösterdiği büyük sevginin kararında etkili olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ'LA 28 OCAK'TA KARŞILAŞACAK

Omonia, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alıyor.

Omonia ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 28 Ocak 2027'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.