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Cyle Larin İngiltere'de zirvede

Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, Southampton formasıyla gösterdiği performansın ardından Championship'te Ayın Futbolcusu seçildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 11:53
Fotoğraf: Instagram
Cyle Larin İngiltere'de zirvede
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Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, Southampton formasıyla yeni sezona yaptığı etkili başlangıcın ardından Championship'te Ayın Futbolcusu seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanadalı golcü, geçtiğimiz ay süre aldığı 3 lig karşılaşmasının tamamında gol sevinci yaşarken rakip fileleri toplam 4 kez havalandırdı.

3 MAÇTA 4 GOL

Larin, Southampton formasıyla sergilediği performansla sezonun ilk bölümünde dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Geçtiğimiz ay 3 lig maçında 4 gol atan deneyimli futbolcu, bu performansıyla Championship'te Ayın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

İLK 6 HAFTAYI ZİRVEDE TAMAMLADI

Bu yaz ülkesi Kanada ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Cyle Larin, Championship'te sezona hızlı bir giriş yaptı.





Kanadalı forvet, ligin ilk 6 haftasını gol krallığı yarışında zirvede tamamladı.

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