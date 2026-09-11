Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin, Southampton formasıyla yeni sezona yaptığı etkili başlangıcın ardından Championship'te Ayın Futbolcusu seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kanadalı golcü, geçtiğimiz ay süre aldığı 3 lig karşılaşmasının tamamında gol sevinci yaşarken rakip fileleri toplam 4 kez havalandırdı.
3 MAÇTA 4 GOL
Larin, Southampton formasıyla sergilediği performansla sezonun ilk bölümünde dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Geçtiğimiz ay 3 lig maçında 4 gol atan deneyimli futbolcu, bu performansıyla Championship'te Ayın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
İLK 6 HAFTAYI ZİRVEDE TAMAMLADI
Bu yaz ülkesi Kanada ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Cyle Larin, Championship'te sezona hızlı bir giriş yaptı.
Kanadalı forvet, ligin ilk 6 haftasını gol krallığı yarışında zirvede tamamladı.
3 MAÇTA 4 GOL
Larin, Southampton formasıyla sergilediği performansla sezonun ilk bölümünde dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Geçtiğimiz ay 3 lig maçında 4 gol atan deneyimli futbolcu, bu performansıyla Championship'te Ayın Futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
İLK 6 HAFTAYI ZİRVEDE TAMAMLADI
Bu yaz ülkesi Kanada ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Cyle Larin, Championship'te sezona hızlı bir giriş yaptı.
Kanadalı forvet, ligin ilk 6 haftasını gol krallığı yarışında zirvede tamamladı.