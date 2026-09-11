Haber Tarihi: 11 Eylül 2026 10:28 -
Güncelleme Tarihi:
11 Eylül 2026 10:28
İsmail Kartal istifa etti mi? Aziz Yıldırım kabul etmedi
Fenerbahçe'de Roma maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. İstifa kararının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 18 yıl sonra ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı ve Avrupa sezonunu puanla açtı.
Karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini açıkladı.İsmail Kartal'ın istifa sözleri şu şekilde:3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar... Başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum, görevimden istifa ediyorum.Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla...AZİZ YILDIRIM: İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIRİsmail Kartal'ın istifasının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, bu karardan haberlerinin olmadığını söyledi.Aziz Yıldırım, 'Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya! Hiçbirimizin haberi yoktu.' sözleriyle açıklamalarına başladı.
'HER GÜN BİR ŞEY KONUŞUYORLAR'Başkan Yıldırım sözlerine, 'Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!' ifadeleriyle devam etti.'KAFASINA ŞİŞE ATTILAR'Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım 'İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar ya bu akşam! Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu! Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem alırım ama kulübe ne zarar verir.' ifadelerini kullandı.İSTİFASI KABUL EDİLMEDİİsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini açıklayan Aziz Yıldırım, 'İsmail Kartal görevinin başındadır. Ancak İsmail Kartal'a sahip çıkılsın. Kafasına şişe atılarak olmaz bu iş. Ayıp!'Fenerbahçede İsmail Kartal istifa etti Başkan Aziz Yıldırım kabul etmedi'İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz! Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldık. 18 yıl sonra bir hoca ve başkan başarıyor. Bunu alkışlayacağınıza gömüyorsunuz! Ayıp!' dedi.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.