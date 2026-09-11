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Aziz Yıldırım'la görüşen İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal görüştü, soru işaretleri ortadan kalktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 10:38
Haber: NTV, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'la görüşen İsmail Kartal kararını verdi
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. 65 yaşındaki Kartal bugün antrenmana çıkacak.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaştı.

Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Kartal, "İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu.

Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"

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