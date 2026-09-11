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Alvaro Morata'dan Victor Osimhen'e övgü!

Galatasaray'a 2024-2025 sezonunun devre arasında gelen ve yarım dönem forma giyip şampiyon olduktan sonra takımdan ayrılan Alvaro Morata, ülkesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldız eski takım arkadaşı Victor Osimhen hakkında övgü dolu sözler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 12:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alvaro Morata'dan Victor Osimhen'e övgü!
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Futbol kariyerine İspanya La Liga 2 ekiplerinden Leganes'te devam eden Alvaro Morata, İspanyol kanalı Sporty TV'ye açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında önemli ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Morata'nın sözleri şu şekilde:

"Victor Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray'dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi ilk üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen."



"HARİKA BİR İNSAN"

"Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor'un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki 'Topu boşluğa at, ben golü atarım' gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri."





Galatasaray


GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 16 maça çıkan İspanyol santrfor, 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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