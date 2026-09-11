Alvaro Morata'dan Victor Osimhen'e övgü!

Futbol kariyerine İspanya La Liga 2 ekiplerinden Leganes'te devam eden Alvaro Morata, İspanyol kanalı Sporty TV'ye açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında önemli ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Morata'nın sözleri şu şekilde:
"Victor Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray'dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi ilk üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen."
"HARİKA BİR İNSAN"
"Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor'un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki 'Topu boşluğa at, ben golü atarım' gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 16 maça çıkan İspanyol santrfor, 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
"Victor Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray'dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi ilk üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen."
"HARİKA BİR İNSAN"
"Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor'un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki 'Topu boşluğa at, ben golü atarım' gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray kariyerinde 16 maça çıkan İspanyol santrfor, 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.