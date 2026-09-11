Luka Doncic'in NBA'deki ilk yıllarında Dallas Mavericks'in en önemli yıldızlarından biri olan Kristaps Porzingis, takımda geçirdiği dönemin neden beklentilerin altında kaldığını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Washington Wizards'a takas edilmeden önce Mavericks'te Doncic'in yanında önemli bir role sahip olan Porzingis, o dönemde hem kendisinin hem de takımın yeterli olgunluğa ulaşmamış olmasının sorun yarattığını belirtti.
Old Man and the Three programında konuşan Porzingis, "Birçok şeyin birleşimiydi. Olgunluk kesinlikle bunlardan biriydi. Burada kendi adıma neleri daha iyi yapabileceğimden bahsediyorum. Pek çok etken vardı ancak sorumluluğun büyük bölümü bana aitti. Analizlere ve istatistiklere o kadar fazla önem vermiyordum" dedi.
Porzingis ile Doncic'in birlikte oynadığı dönemde Mavericks kadrosunda büyük bir genç yetenek potansiyeli bulunmasına rağmen tecrübe eksikliği dikkat çekiyordu. Porzingis, zaman içinde kazandığı deneyimin Dallas'taki fırsata farklı gözle bakmasına neden olduğunu ve takımın potansiyelini gerçekleştirememesinden pişmanlık duyduğunu dile getirdi.
31 yaşındaki pivot, "Kariyerimin o aşamasında biri bana durumu doğru şekilde açıklayıp, 'Yapmamız gereken şey bu. Senden istediğimiz bu. Bunları yaptığında çok daha etkili olacaksın' deseydi ve nedenlerini bana daha iyi anlatsaydı, bu büyük bir fark yaratabilirdi" ifadelerini kullandı.
Dallas'ın o dönemdeki kadrosunda Doncic ve Porzingis'in yanı sıra daha sonra NBA şampiyonluğu yaşayan Jalen Brunson gibi önemli isimler de yer alıyordu. Ancak Mavericks, elindeki yetenekli çekirdeğin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaramamıştı.
Porzingis, yaşananlarda kendi payına düşen sorumluluğu kabul ederken Doncic ile aralarındaki iletişimin de daha iyi olması gerektiğini söyledi:
"Bazı şeyleri daha iyi yapabilirdim. Sonuç hiçbirimizin hayal ettiği gibi olmadı ancak o dönemden kesinlikle çok şey öğrendim. İkimizin de bunun yürümesi için çaba gösterdiğini düşünüyorum. Fakat hem iletişimimiz hem de ikimizin yaklaşımındaki olgunluk daha iyi olmalıydı."
Old Man and the Three programında konuşan Porzingis, "Birçok şeyin birleşimiydi. Olgunluk kesinlikle bunlardan biriydi. Burada kendi adıma neleri daha iyi yapabileceğimden bahsediyorum. Pek çok etken vardı ancak sorumluluğun büyük bölümü bana aitti. Analizlere ve istatistiklere o kadar fazla önem vermiyordum" dedi.
Porzingis ile Doncic'in birlikte oynadığı dönemde Mavericks kadrosunda büyük bir genç yetenek potansiyeli bulunmasına rağmen tecrübe eksikliği dikkat çekiyordu. Porzingis, zaman içinde kazandığı deneyimin Dallas'taki fırsata farklı gözle bakmasına neden olduğunu ve takımın potansiyelini gerçekleştirememesinden pişmanlık duyduğunu dile getirdi.
31 yaşındaki pivot, "Kariyerimin o aşamasında biri bana durumu doğru şekilde açıklayıp, 'Yapmamız gereken şey bu. Senden istediğimiz bu. Bunları yaptığında çok daha etkili olacaksın' deseydi ve nedenlerini bana daha iyi anlatsaydı, bu büyük bir fark yaratabilirdi" ifadelerini kullandı.
Dallas'ın o dönemdeki kadrosunda Doncic ve Porzingis'in yanı sıra daha sonra NBA şampiyonluğu yaşayan Jalen Brunson gibi önemli isimler de yer alıyordu. Ancak Mavericks, elindeki yetenekli çekirdeğin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkaramamıştı.
Porzingis, yaşananlarda kendi payına düşen sorumluluğu kabul ederken Doncic ile aralarındaki iletişimin de daha iyi olması gerektiğini söyledi:
"Bazı şeyleri daha iyi yapabilirdim. Sonuç hiçbirimizin hayal ettiği gibi olmadı ancak o dönemden kesinlikle çok şey öğrendim. İkimizin de bunun yürümesi için çaba gösterdiğini düşünüyorum. Fakat hem iletişimimiz hem de ikimizin yaklaşımındaki olgunluk daha iyi olmalıydı."