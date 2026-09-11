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Trabzonspor ile Konyaspor 51. randevuda

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 12 Eylül Cumartesi günü Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 13:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ile Konyaspor 51. randevuda
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Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 12 Eylül Cumartesi günü Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki takım arasında geride kalan 50 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 81 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 60 gol gördü.

 

- Konya'da en çok beraberlik oldu

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı.

Söz konusu 25 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 7 kez kazanırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

 

- Trabzonspor, son 6 deplasman maçında tek galibiyet aldı

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kazandı.

Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi.

Bordo-mavili takım 2023-2024 sezonunda yapılan müsabakayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekip 2024-2025 sezonundaki maçtan 1-0, 2025-2026 sezonundaki karşılaşmadan da 2-1 galip ayrıldı.

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