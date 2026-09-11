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Sergej Jakirovic, Premier League'de ayın teknik direktörü seçildi!

Hull City'nin Boşnak teknik direktörü Sergej Jakirovic, Premier League'de ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi. Jakirovic, bu ödülü kazanan ilk Boşnak teknik adam olarak tarihe geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 15:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sergej Jakirovic, Premier League'de ayın teknik direktörü seçildi!
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Premier League'e bu sezon yükselen Hull City ile müthiş bir başlangıca imza atan Sergej Jakirovic, önemli bir başarının sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 49 yaşındaki Boşnak çalıştırıcı, takımının ağustos ayında oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmasının ardından Barclays Premier League Ayın Teknik Direktörü ödülüne layık görüldü.



HULL CITY TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ

Jakirovic, Hull City tarihinde bu ödülü kazanan yalnızca üçüncü teknik direktör oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, Ağustos 2016'da ödülün sahibi olan Mike Phelan'dan bu yana bunu başaran ilk Hull City teknik direktörü oldu. Kulüp tarihinde daha önce Phil Brown da Eylül 2008'de ayın teknik direktörü seçilmişti.

BİR İLKİ BAŞARDI

Sergej Jakirovic aynı zamanda Premier League'de Ayın Teknik Direktörü ödülünü kazanan ilk Boşnak teknik adam olarak tarihe geçti.

Jakirovic'in bu başarısıyla birlikte Premier League tarihinde bu ödülü kazanan teknik direktörlerin temsil ettiği ülke sayısı da 21'e yükseldi.

PREMIER LEAGUE'E MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Geçtiğimiz sezon Championship play-off'larından Premier League biletini alan Hull City, Jakirovic yönetiminde İngiltere'nin en üst düzey ligine çarpıcı bir dönüş yaptı.

Dokuz yıllık aranın ardından Premier League'e dönen Hull City, 2026/27 sezonunun açılış haftasında büyük bir sürprize imza attı.

Jakirovic'in öğrencileri, Manchester United'ı 2-0 mağlup ederek sezona sansasyonel bir galibiyetle başladı.

COVENTRY'Yİ DE DEVİRDİLER

Hull City, ağustos ayındaki ikinci Premier League maçında ise kendisi gibi lige yeni yükselen Coventry City ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Hull City, son dakikalarda bulduğu golle rakibini mağlup etmeyi başardı ve ligde oynadığı ilk iki karşılaşmadan 6 puan çıkardı.

Böylece Jakirovic yönetimindeki Hull City, Premier League'deki ilk ayını kusursuz bir performansla tamamladı.

DEV İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Ayın Teknik Direktörü ödülü için Sergej Jakirovic'in yanı sıra Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso ve Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca da aday gösterildi.

Üç teknik adam da takımlarını ağustos ayında maksimum puana taşımayı başardı.

Taraftarların kullandığı oylar ile uzmanlardan oluşan kurulun değerlendirmelerinin birleştirilmesinin ardından ödülün sahibi Sergej Jakirovic oldu.

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