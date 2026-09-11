11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
20:00
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
20:00
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
21:30
11 Eylül
Sevilla-Valencia
22:00
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
21:45
11 Eylül
Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
21:00
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
21:45

Ali Çamlı'dan net mesaj: "Play-off'u kabul etmiyorum, yoksa bırakırım"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 6 haftada toplanan 13 puanın rehavete yol açmaması gerektiğini belirterek hedeflerinin play-off değil, doğrudan Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 14:13
Fotoğraf: AA
Ali Çamlı'dan net mesaj: 'Play-off'u kabul etmiyorum, yoksa bırakırım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımın 6 haftada topladığı 13 puanın kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini belirterek, sezonun henüz başında olduklarını ve önlerinde uzun bir yol bulunduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çamlı, Kayserispor'un hedefinin play-off değil, Süper Lig'e dönmek ve yolun sonunda şampiyonluk olduğunu vurguladı.

İstanbulspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ali Çamlı, Kayserispor'un Süper Lig hedefinin altını çizdi. Kayseri'nin Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu ifade eden Çamlı, "Biz burada misafiriz dedik ve inşallah uzun sürmeyecek. Çünkü Kayseri şehri Süper Lig'i hak eden bir şehir" dedi.

"PLAY OFF'U KABUL ETMİYORUM"

Başkan Çamlı, takımın hedefinin yalnızca play-off olmadığını çok net sözlerle ifade etti.

Çamlı, "Play-off kabul etmiyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Yoksa ben yapmam bu başkanlığı" diyerek hedeflerinin Süper Lig'e doğrudan yükselmek olduğunu ortaya koydu.

Haber: Faruk AYDEMİR

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.