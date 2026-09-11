Ali Çamlı'dan net mesaj: 'Play-off'u kabul etmiyorum, yoksa bırakırım'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımın 6 haftada topladığı 13 puanın kendilerini rehavete sürüklememesi gerektiğini belirterek, sezonun henüz başında olduklarını ve önlerinde uzun bir yol bulunduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çamlı, Kayserispor'un hedefinin play-off değil, Süper Lig'e dönmek ve yolun sonunda şampiyonluk olduğunu vurguladı.
İstanbulspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ali Çamlı, Kayserispor'un Süper Lig hedefinin altını çizdi. Kayseri'nin Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu ifade eden Çamlı, "Biz burada misafiriz dedik ve inşallah uzun sürmeyecek. Çünkü Kayseri şehri Süper Lig'i hak eden bir şehir" dedi.
"PLAY OFF'U KABUL ETMİYORUM"
Başkan Çamlı, takımın hedefinin yalnızca play-off olmadığını çok net sözlerle ifade etti.
Çamlı, "Play-off kabul etmiyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Yoksa ben yapmam bu başkanlığı" diyerek hedeflerinin Süper Lig'e doğrudan yükselmek olduğunu ortaya koydu.
Haber: Faruk AYDEMİR
İstanbulspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ali Çamlı, Kayserispor'un Süper Lig hedefinin altını çizdi. Kayseri'nin Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu ifade eden Çamlı, "Biz burada misafiriz dedik ve inşallah uzun sürmeyecek. Çünkü Kayseri şehri Süper Lig'i hak eden bir şehir" dedi.
"PLAY OFF'U KABUL ETMİYORUM"
Başkan Çamlı, takımın hedefinin yalnızca play-off olmadığını çok net sözlerle ifade etti.
Çamlı, "Play-off kabul etmiyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Yoksa ben yapmam bu başkanlığı" diyerek hedeflerinin Süper Lig'e doğrudan yükselmek olduğunu ortaya koydu.
Haber: Faruk AYDEMİR