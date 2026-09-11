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Trabzonspor, Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Trabzonspor, Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekipte Batagov, Folcarelli, Malinovskyi ve Okay Yokuşlu kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor'un Konyaspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Onana, Ahmet Doğan, Onuralp, Savic, Nwaiwu, Cenk, Samet, Mustafa, Pina, Cabral, Fabinho, Melih, Ozan, Metehan, Aral, Muçi, Saviolo, Salah, Ali, Franculino, Umut ve Onuachu.



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