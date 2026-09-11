Trabzonspor, Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili ekipte Batagov, Folcarelli, Malinovskyi ve Okay Yokuşlu kamp kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor'un Konyaspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Onana, Ahmet Doğan, Onuralp, Savic, Nwaiwu, Cenk, Samet, Mustafa, Pina, Cabral, Fabinho, Melih, Ozan, Metehan, Aral, Muçi, Saviolo, Salah, Ali, Franculino, Umut ve Onuachu.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor'un Konyaspor maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Onana, Ahmet Doğan, Onuralp, Savic, Nwaiwu, Cenk, Samet, Mustafa, Pina, Cabral, Fabinho, Melih, Ozan, Metehan, Aral, Muçi, Saviolo, Salah, Ali, Franculino, Umut ve Onuachu.