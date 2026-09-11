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Max Eberl: "Sacha Boey şu anda kalıyor"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un ara transfer dönemine kadar kulüpte kalacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Max Eberl: 'Sacha Boey şu anda kalıyor'
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Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, yaz transfer dönemin boyunca yollarını ayırmak istedikleri Sacha Boey'un takımda kalacağını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eberl, Avrupa'da birçok bölgede transfer piyasasının kapandığını ve 25 yaşındaki futbolcunun ara transfer dönemine kadar kadroda yer alacağını duyurdu.

Max Eberl, "Sacha Boey şu anda kulüpte kalıyor, kış transfer döneminde neler olacağını göreceğiz." dedi.

25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynanan maçta kadroda yer aldı ancak süre bulamadı.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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