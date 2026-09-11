Chelsea nikah tazeledi: Pedro Neto

İngiliz devi Chelsea, Pedro Neto ile uzun yıllar sürecek yeni bir anlaşmaya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Londra ekibinden yapılan resmi açıklamada, Portekizli milli futbolcunun 2032 yılına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak yeni sözleşmeyi imzaladığı duyuruldu.
CHELSEA'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Chelsea'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Chelsea, Pedro Neto'nun 2032 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurmaktan mutluluk duyar.
Portekizli milli futbolcu, iki yıl önce Stamford Bridge'e geldi ve o tarihten bu yana Maviler formasıyla 108 karşılaşmaya çıktı. Neto, bu süreçte kulüp adına toplam 40 gol ve asist katkısı sağladı.
Neto, 2025 yılında kazandığımız UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarında kritik bir rol oynadı. Küresel arenada zafere ulaştığımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda üç kez gol sevinci yaşadı."
CHELSEA'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Chelsea'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Chelsea, Pedro Neto'nun 2032 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurmaktan mutluluk duyar.
Portekizli milli futbolcu, iki yıl önce Stamford Bridge'e geldi ve o tarihten bu yana Maviler formasıyla 108 karşılaşmaya çıktı. Neto, bu süreçte kulüp adına toplam 40 gol ve asist katkısı sağladı.
Neto, 2025 yılında kazandığımız UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarında kritik bir rol oynadı. Küresel arenada zafere ulaştığımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda üç kez gol sevinci yaşadı."
Chelsea, Pedro Neto'nun sözleşmesinin 2032'ye kadar uzatıldığını açıkladı. pic.twitter.com/5JcMYJnTiG
— Sporx (@sporx) September 11, 2026