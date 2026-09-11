Josh Hart, New York Knicks'in şampiyonluk unvanını korumaya çalışacağı yeni sezona, son şampiyonların üzerinde oluşan baskıyla değil, hâlâ kanıtlayacak şeyleri bulunan bir takım olarak gireceğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çarşamba günü ESPN'in ABD Açık yayınında programa katılan Hart'a, şampiyonluğun ardından yeni sezonda Knicks'in sırtında büyük bir hedef olup olmadığı soruldu. Hart, New York'un yeniden şampiyon olmasını bekleyenlerin fazla olmadığına dikkat çekti.
Alexander Zverev'in Botic van de Zandschulp'u mağlup ettiği çeyrek final karşılaşması sırasında Chris Fowler ve John McEnroe'ya konuşan Hart, "Çok büyük bir hedef tahtası olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü kimsenin yeniden şampiyonluk için bizi favori gösterdiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Knicks, geçen sezon 53 yıllık hasretine son vererek tarihindeki ilk şampiyonluğun ardından 1973'ten beri ilk kez NBA kupasını kazanmıştı. Ancak sezon dışında ilgi büyük ölçüde diğer şampiyonluk adaylarının yaptığı hamlelere yöneldi.
Philadelphia 76ers kadrosuna LeBron James ve Jaylen Brown'ı eklerken Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'yu takasla renklerine bağladı.
Knicks ise şampiyonluğa ulaşan kadrosunun büyük bölümünü korumayı tercih etti. NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü beş maçta mağlup eden kadrodan ayrılan en önemli isim, Boston Celtics'e katılan Mitchell Robinson oldu.
San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder'ın yeni sezon öncesinde bahis piyasalarında şampiyonluğun favorileri olarak gösterilmesi, Hart'ı rahatsız etmiyor. Tecrübeli oyuncu, New York'un ilgi odağının dışında kalmasını ek bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü belirtti.
"Bunu motivasyon olarak kullanıyoruz. Hâlâ avcı olan taraf biziz. Bir şampiyonlukla yetinmiyoruz. Sıradaki hedefimiz bir tane daha kazanmak. Biz avcıyız ve bu rolü oynamayı seviyoruz."
Hart, Knicks'in şampiyonluk sezonunda maç başına 12,0 sayı, 7,4 ribaund ve 4,8 asist üreterek takımın başarısında önemli rol oynamıştı.
Jalen Brunson ve Karl-Anthony Towns ile birlikte Knicks'in en önemli parçalarından biri olan Hart, takımın başarısının temelinde yardımlaşma ve oyuncuların bireysel fedakârlık yapmaya hazır olmasının bulunduğunu söyledi.
"Bizim için mesele birbirimize yardım etmek. Hepimiz karakterli insanlarız. Herkes fedakârlık yapmaya hazır olduğunda, egolar bulunmadığında ve bencil davranılmadığında uzun bir yol kat edebileceğinizi gördük. Sezonun sonunda ulaşmak istediğiniz yere ulaşıyorsunuz."
Alexander Zverev'in Botic van de Zandschulp'u mağlup ettiği çeyrek final karşılaşması sırasında Chris Fowler ve John McEnroe'ya konuşan Hart, "Çok büyük bir hedef tahtası olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü kimsenin yeniden şampiyonluk için bizi favori gösterdiğine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Knicks, geçen sezon 53 yıllık hasretine son vererek tarihindeki ilk şampiyonluğun ardından 1973'ten beri ilk kez NBA kupasını kazanmıştı. Ancak sezon dışında ilgi büyük ölçüde diğer şampiyonluk adaylarının yaptığı hamlelere yöneldi.
Philadelphia 76ers kadrosuna LeBron James ve Jaylen Brown'ı eklerken Miami Heat, Giannis Antetokounmpo'yu takasla renklerine bağladı.
Knicks ise şampiyonluğa ulaşan kadrosunun büyük bölümünü korumayı tercih etti. NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs'ü beş maçta mağlup eden kadrodan ayrılan en önemli isim, Boston Celtics'e katılan Mitchell Robinson oldu.
San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder'ın yeni sezon öncesinde bahis piyasalarında şampiyonluğun favorileri olarak gösterilmesi, Hart'ı rahatsız etmiyor. Tecrübeli oyuncu, New York'un ilgi odağının dışında kalmasını ek bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü belirtti.
"Bunu motivasyon olarak kullanıyoruz. Hâlâ avcı olan taraf biziz. Bir şampiyonlukla yetinmiyoruz. Sıradaki hedefimiz bir tane daha kazanmak. Biz avcıyız ve bu rolü oynamayı seviyoruz."
Hart, Knicks'in şampiyonluk sezonunda maç başına 12,0 sayı, 7,4 ribaund ve 4,8 asist üreterek takımın başarısında önemli rol oynamıştı.
Jalen Brunson ve Karl-Anthony Towns ile birlikte Knicks'in en önemli parçalarından biri olan Hart, takımın başarısının temelinde yardımlaşma ve oyuncuların bireysel fedakârlık yapmaya hazır olmasının bulunduğunu söyledi.
"Bizim için mesele birbirimize yardım etmek. Hepimiz karakterli insanlarız. Herkes fedakârlık yapmaya hazır olduğunda, egolar bulunmadığında ve bencil davranılmadığında uzun bir yol kat edebileceğinizi gördük. Sezonun sonunda ulaşmak istediğiniz yere ulaşıyorsunuz."