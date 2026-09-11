Roberto De Zerbi'den Richarlison yanıtı!

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, ligde Everton ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan teknik adam, takımdan ayrılmak isteyen ve lig listesine adı yazılmayan Richarlison'un geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.
Roberto De Zerbi, Brezilyalı futbolcunun geleceği konusunda, "Bilmiyorum, bu benim işim değil. Tek söyleyebileceğim, kulübün Richarlison için neler yaptığı ve Richarlison'un son aylarda kulüp için neler yaptığıdır." dedi.
29 yaşındaki Richarlison, bu sezon Tottenham'da sadece 1 maçta süre buldu.
Roberto De Zerbi, Brezilyalı futbolcunun geleceği konusunda, "Bilmiyorum, bu benim işim değil. Tek söyleyebileceğim, kulübün Richarlison için neler yaptığı ve Richarlison'un son aylarda kulüp için neler yaptığıdır." dedi.
29 yaşındaki Richarlison, bu sezon Tottenham'da sadece 1 maçta süre buldu.