Beşiktaş Erzurumspor maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki
Haber Tarihi: 11 Eylül 2026 19:09 -
Güncelleme Tarihi:
11 Eylül 2026 19:09
Beşiktaş Erzurumspor maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki
Beşiktaş Erzurumspor maçı bein sports 1 şifresiz linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Erzurumspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı yayın izleme detayları
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde oyuncularına net bir uyarıda bulundu. Ligin ikinci haftasında Alanya'ya mağlup olduktan sonra toparlanan ve geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek moral bulan siyah-beyazlı ekip, ligin beşinci haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Italiano, Marsilya maçının gündeme gelmesini istemezken oyuncularına, "Rakibimiz Marsilya değil, Erzurum. Her zaman ilk oynayacağımız maça odaklanın" mesajını verdi.
YOĞUN FİKSTÜR VURGUSU
Takımdaki herkesin her karşılaşmaya hazır olması gerektiğini belirten Italiano, sezon boyunca yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, "Sezon boyunca yoğun bir fikstürümüz var. Bu yükü birlikte omuzlamalıyız. Ancak birlik olursak altından kalkabiliriz" dedi.
ERZURUMSPOR MAÇINDA ROTASYON
Italiano'nun, hafta içinde oynanacak Marsilya maçı nedeniyle Erzurumspor karşısında bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının sağ bekte Taylan Bulut'a, sol bekte Kassoum Ouattara'ya, orta sahada Wilfred Ndidi ile Fabio Miretti'ye görev vermeyi planladığı aktarıldı. Trossard'ın yerine kanatta İlhan Fakılı'nın, Vlahovic'in yerine ise Oh'un forma giymesi bekleniyor.
Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.
Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve cezalı olan Dusan Vlahovic forma giyemeyecek.
5. RANDEVU
Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.
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