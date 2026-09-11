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Sinan Akçıl: "Şişe olayı tam önümde gerçekleşti"

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, İsmail Kartal'a atılan su şişesini ve sonrasında yaşananları anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 18:27
Haber: Sporx.com
Sinan Akçıl: 'Şişe olayı tam önümde gerçekleşti'
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Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, İsmail Kartal'a atılan su şişesini ve sonrasında yaşananları anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Olayın bir metre önünde gerçekleştiğini söyleyen Akçıl, İsmail Kartal'ın atılan şişenin ardından uzun süre taraftarı izlediğini açıkladı.

Sinan Akçıl, "Dün akşam şişe olayı tam önümde gerçekleşti, 1 metre mesafedeydim. İsmail Hoca'nın olduğu yere şişe atıldı. Hocanın çok yakınına düştü, hocaya değmedi. Döndü tribüne baktı uzun uzun, sonra 'bitti' gibi bir şey söyleyerek maça geri döndü. Bir anda Spor Şube Polisleri o alana giderek şahsı kamerayla çekmeye başladılar tespit için. Olay budur." sözleriyle İsmail Kartal'ın istifasını tetiklediği iddia edilen olayı anlattı.

Akçıl, "Bir gözlemim daha var. Yedek kulübesinde kulaklıklı birisi sürekli temasta İsmail Hoca'yla. Ona bir şeyler söylüyor, zaman zaman 'fazla' söylüyor hatta. Hocanın da bu durumdan dolayı çok gergin olduğunu gözlemledim." ifadeleriyle ise dikkatini çeken bir unsuru daha paylaştı.

Ünlü şarkıcının bahsettiği kulaklıklı kişinin, yayıncı kuruluştan bir saha görevlisi veya teknik ekipten biri olduğu düşünülüyor.  

 

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