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21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
1-035'
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a plaket

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulüpte 100 maçı geride bırakan Rıdvan Yılmaz'a plaket takdim etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 20:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a plaket
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Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, ligdeki Erzurumspor maçı öncesi plaketle ödüllendirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arca Çorum FK ile oynanan karışlaşmada Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK maçı öncesinde plaketini aldı.

Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncuya 100 numaralı forma hediye etti.

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