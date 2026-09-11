Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a plaket

Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, ligdeki Erzurumspor maçı öncesi plaketle ödüllendirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arca Çorum FK ile oynanan karışlaşmada Beşiktaş kariyerindeki 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK maçı öncesinde plaketini aldı.
Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncuya 100 numaralı forma hediye etti.
Kulüp başkanı Serdal Adalı, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı oyuncuya 100 numaralı forma hediye etti.