Edson Alvarez'den 'Adam kaçırma' iddiasına yalanlama!

Fenerbahçe'nin geçen sezon West Ham United'dan kiraladığı ve sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri dönen Edson Alvarez, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez, Edson Alvarez'i, Kasım 2024'te Meksika'da kendisini kaçırmak için komplo kurmakla suçladı.
Ordonez, iki kişi tarafından kaçırıldığını, tehdit edildiğini, gözlerinin bağlandığını, silahlarının olduğunu ve boynundan kendisine şırınga enjekte edildiğini iddia etti.
EDSON ALVAREZ'DEN YALALAMA
Edson Alvarez, konuyla ilgili açıklama yaptı ve yapımcı Juan Jose Lopez Ordonez'in iddialarını yalanladı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Son zamanlarda dolaşıma giren yayınlar ve açıklamalar ışığında, bu konuyu açık ve kararlı bir şekilde ele almanın gerekli olduğuna inanıyorum. Adımı, benimle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan olaylar, çatışmalar veya davranışlarla ilişkilendirmeye yönelik her türlü iddiayı ve girişimi reddediyorum. Son aylarca, benimle hiçbir ilgisi olmayan bir durumun medyada daha fazla ilgi görmesi için adım ve imajım defalarca kullanıldı. Şimdiye kadar yanıt vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır. Tek kanıt bile sunmadan bu tür konularda benim bilgim, sorumluluğum veya ilgim olduğunu iddia etmek, bu sınırı açıkça aşmaktadır." dedi.
Meksika dergisi TV Notas'ın yayınladığı habere göre, yapımcı Lopez Ordonez, Alvarez'in hayatı hakkında bir belgesel çektiğini iddia etti. Projenin tamamlanması iki yıl sürmüş ve yapımcı, alması gereken 3,5 milyon Meksika pezosunu (yaklaşık 207 bin dolar) henüz almadığını öne sürdü.
Film yapımcısı Ordonoz, silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve Alvarez'in o dönemki (Kasım 2024) eşinin babası Toache Bedolla için çalışan iki kişi tarafından bir gün boyunca kaçırıldığını iddia etti.
EDSON ALVAREZ'İN DİĞER SÖZLERİ
Hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarını sürdüren Edson Alvarez, "Eğer birisi benim tarafımdan herhangi bir usulsüzlük yapıldığına dair kanıtı olduğunu düşünüyorsa, bu kanıtların sunulabileceği yetkililer, savcılar ve mahkemeler mevcuttur. Ciddi suçlamalar kanıtlarla desteklenmeli ve yetkili makamlara sunulmalıdır; doğruluk ve gerçeği göz ardı ederek sansasyonel haberlere ve medyada yer almaya öncelik veren medya kuruluşlarındaki açıklamalar yoluyla değil. Adımın, üçüncü taraflar arasındaki çatışmaları körüklemek veya medyada yer almak için kullanılmasına izin vermeyeceğim. Bu nedenle, yapılan açıklamaların ciddiyeti karşısında, hukuk ekibime, bana karşı asılsız suçlamalarda bulunan veya bunları yayan herkese karşı durumu değerlendirip gerekli hukuki önlemleri almaları talimatını verdim." ifadelerini kullandı.
Lopez Ordonez, Alvarez ile doğrudan temas kurmadığını ekledi ancak 28 yaşındaki futbolcunun yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti.
Ordonez, iki kişi tarafından kaçırıldığını, tehdit edildiğini, gözlerinin bağlandığını, silahlarının olduğunu ve boynundan kendisine şırınga enjekte edildiğini iddia etti.
EDSON ALVAREZ'DEN YALALAMA
Edson Alvarez, konuyla ilgili açıklama yaptı ve yapımcı Juan Jose Lopez Ordonez'in iddialarını yalanladı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Son zamanlarda dolaşıma giren yayınlar ve açıklamalar ışığında, bu konuyu açık ve kararlı bir şekilde ele almanın gerekli olduğuna inanıyorum. Adımı, benimle kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan olaylar, çatışmalar veya davranışlarla ilişkilendirmeye yönelik her türlü iddiayı ve girişimi reddediyorum. Son aylarca, benimle hiçbir ilgisi olmayan bir durumun medyada daha fazla ilgi görmesi için adım ve imajım defalarca kullanıldı. Şimdiye kadar yanıt vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır. Tek kanıt bile sunmadan bu tür konularda benim bilgim, sorumluluğum veya ilgim olduğunu iddia etmek, bu sınırı açıkça aşmaktadır." dedi.
Meksika dergisi TV Notas'ın yayınladığı habere göre, yapımcı Lopez Ordonez, Alvarez'in hayatı hakkında bir belgesel çektiğini iddia etti. Projenin tamamlanması iki yıl sürmüş ve yapımcı, alması gereken 3,5 milyon Meksika pezosunu (yaklaşık 207 bin dolar) henüz almadığını öne sürdü.
Film yapımcısı Ordonoz, silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve Alvarez'in o dönemki (Kasım 2024) eşinin babası Toache Bedolla için çalışan iki kişi tarafından bir gün boyunca kaçırıldığını iddia etti.
EDSON ALVAREZ'İN DİĞER SÖZLERİ
Hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarını sürdüren Edson Alvarez, "Eğer birisi benim tarafımdan herhangi bir usulsüzlük yapıldığına dair kanıtı olduğunu düşünüyorsa, bu kanıtların sunulabileceği yetkililer, savcılar ve mahkemeler mevcuttur. Ciddi suçlamalar kanıtlarla desteklenmeli ve yetkili makamlara sunulmalıdır; doğruluk ve gerçeği göz ardı ederek sansasyonel haberlere ve medyada yer almaya öncelik veren medya kuruluşlarındaki açıklamalar yoluyla değil. Adımın, üçüncü taraflar arasındaki çatışmaları körüklemek veya medyada yer almak için kullanılmasına izin vermeyeceğim. Bu nedenle, yapılan açıklamaların ciddiyeti karşısında, hukuk ekibime, bana karşı asılsız suçlamalarda bulunan veya bunları yayan herkese karşı durumu değerlendirip gerekli hukuki önlemleri almaları talimatını verdim." ifadelerini kullandı.
Lopez Ordonez, Alvarez ile doğrudan temas kurmadığını ekledi ancak 28 yaşındaki futbolcunun yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti.