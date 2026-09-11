1. Lig'in 7. haftasında Sarıyer, sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarıyer, 27. dakikada penaltıdan Emeka Friday Eze ile 1-0 öne geçti. Bandırmaspor, bu gole 71. dalkikada Lucas Lima'nın penaltı golüyle yanıt verdi.
Bu sonucun ardından Sarıyer 11, Bandırmaspor 10 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Sarıyer, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Dk. 89 Batuhan Kör), Poko (Dk. 72 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 72 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Dk. 63 Yağız Şen), Eze
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Dk. 90+5 Enes Aydın), Mulumba (Dk. 67 Emirhan Ayhan), Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 77 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 67 Seck)
Goller: Dk. 27 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer), Dk. 71 Lima (Penaltıdan) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Gedik, Dk. 32 Efecan Karaca, Dk. 37 Eze, Dk. 90 Batuhan Kör, Dk. 90+4 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer), Dk. 15 Lico, Dk. 82 Enes Çinemre (Bandırmaspor)
Bu sonucun ardından Sarıyer 11, Bandırmaspor 10 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Sarıyer, sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Seyfettin Ünal, Furkan Ulu
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva (Dk. 89 Batuhan Kör), Poko (Dk. 72 Tunahan Ergül), Barış Alıcı (Dk. 72 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Furkan Gedik (Dk. 63 Yağız Şen), Eze
Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Lima, Lico, Kehinde (Dk. 90+5 Enes Aydın), Mulumba (Dk. 67 Emirhan Ayhan), Kerem Dönertaş, Badji (Dk. 77 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 67 Seck)
Goller: Dk. 27 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer), Dk. 71 Lima (Penaltıdan) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Furkan Gedik, Dk. 32 Efecan Karaca, Dk. 37 Eze, Dk. 90 Batuhan Kör, Dk. 90+4 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer), Dk. 15 Lico, Dk. 82 Enes Çinemre (Bandırmaspor)