11 Eylül
Beşiktaş-Erzurumspor
3-0
11 Eylül
Sarıyer-Bandırmaspor
1-1
11 Eylül
Union Berlin-Schalke 04
1-3
11 Eylül
Sevilla-Valencia
1-0
11 Eylül
Venezia-Fiorentina
2-4
11 Eylül
Rennes-Marsilya
1-0
11 Eylül
Alkmaar-Willem
1-1
11 Eylül
KV Mechelen-Anderlecht
0-1

Şampiyonlar Kupası maçlarının tarihleri belli oldu!

2026 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda kadınlar ve erkekler karşılaşmalarının oynanacağı tarih ve salonlar açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 00:13 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 00:29
Haber: AA
Şampiyonlar Kupası maçlarının tarihleri belli oldu!
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Voleybolda kadınlar ve erkekler 2026 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçlarının tarih ve yerleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre VakıfBank ile Eczacıbaşı Peron arasındaki 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, 6 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.

Ziraat Bankkart ile Galatasaray arasındaki 2026 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı ise 12 Ekim'de Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak.

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