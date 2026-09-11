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Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor!

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 resmi maçın tamamını kazanırken 15 gol atıp yalnızca 2 gol yedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Eylül 2026 23:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor!
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Beşiktaş, iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Geçen sezon Dolmabahçe'deki son iki maçını kazanamayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon Tüpraş Stadı'nda çıktığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 6 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı 3 lig ve 3 Avrupa karşılaşmasının tamamında rakiplerini mağlup etti.

Siyah-beyazlılar ligde Eyüpspor, Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK'yi mağlup ederken, Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris karşısında galibiyete ulaştı.

Beşiktaş, söz konusu 6 maçta 15 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

GEÇEN SEZONUN SONUNDA KAYIP YAŞAMIŞTI

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı son iki lig maçında galibiyet alamamıştı. Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldıktan sonra sezonun son iç saha maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

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