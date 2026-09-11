Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Marsilya, Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Marsilya, Rennes'e 1-0'lık skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada ev sahibi Rennes'in golünü 52. dakikada Adrien Thomasson attı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Bruno Genesio'nun ekibi Marsilya, lige 3 puanla başladıktan sonra Rennes maçıyla birlikte üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Marsilya, ligde 4 hafta sonunda 3 puanda kaldı. Marsilya'yı mağlup eden Rennes ise ligde 10 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Marsilya, 17 Eylül perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak ve ardından ligde sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Rennes ise ligde gelecek hafta Lyon deplasmanına gidecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Bruno Genesio'nun ekibi Marsilya, lige 3 puanla başladıktan sonra Rennes maçıyla birlikte üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Marsilya, ligde 4 hafta sonunda 3 puanda kaldı. Marsilya'yı mağlup eden Rennes ise ligde 10 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Marsilya, 17 Eylül perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak ve ardından ligde sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Rennes ise ligde gelecek hafta Lyon deplasmanına gidecek.