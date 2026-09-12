Trabzonspor'da teknik direktörlüğe 3 aday!

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor rakibini mağlup ederek kayıp yaşamak istemiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fatih Tekke'yle yolların ayrılmasının ardından geçici olarak Hüseyin Çimşir takımın başına geçerken yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netlik kazanmadı.
Bordo-mavili takım için çok sayıda isim gündeme gelirken listedeki teknik direktörlerin sayısı 3'e indi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc isimlerinin üzerinde duruyor.
Trabzonspor'da milli takım arasına kadar teknik direktör konusunun çözülmesinin beklendiği ifade edildi.
Milli ara öncesinde Trabzonspor, bu hafta Konyaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Bordo-mavili takım için çok sayıda isim gündeme gelirken listedeki teknik direktörlerin sayısı 3'e indi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc isimlerinin üzerinde duruyor.
Trabzonspor'da milli takım arasına kadar teknik direktör konusunun çözülmesinin beklendiği ifade edildi.
Milli ara öncesinde Trabzonspor, bu hafta Konyaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.