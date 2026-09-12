Beşiktaş, yeni ekipleri üzmeye devam ediyor!

Beşiktaş, Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı üstünlüğünü sürdürüyor.
Dün akşam Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup eden siyah-beyazlıların bu ekiplerle oynadığı karşılaşmalardaki başarılı grafiği dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON 16 MAÇTA SADECE 2 MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Siyah-beyazlı ekip, Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle bu başarılı serisine bir yenisini daha ekledi.
Dün akşam Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup eden siyah-beyazlıların bu ekiplerle oynadığı karşılaşmalardaki başarılı grafiği dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON 16 MAÇTA SADECE 2 MAĞLUBİYET
Beşiktaş, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Siyah-beyazlı ekip, Erzurumspor FK karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle bu başarılı serisine bir yenisini daha ekledi.