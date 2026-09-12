Oğuz Çetin'den İsmail Kartal yanıtı!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Samandıra'da taraftarlara İsmail Kartal için yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cumartesi sabahı erken saatlerde Samandıra'ya gelen Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile ilgili gelen sorunun ardından, "Her şey yolunda, gayet güzel." dedi.
Çetin, taraftaralara imza dağıttığı sırada İsmail Kartal'ın beklenildiğinin hatırlatılması üzerine, "İsmail Kartal dünden (Cuma) beri tesislerde." yanıtını verdi.
Fenerbahçe'de cumartesi günkü idman saat 11.30'da başlayacak. İsmail Kartal, bu antrenmanda takımın başında yer alacak.
Çetin, taraftaralara imza dağıttığı sırada İsmail Kartal'ın beklenildiğinin hatırlatılması üzerine, "İsmail Kartal dünden (Cuma) beri tesislerde." yanıtını verdi.
Fenerbahçe'de cumartesi günkü idman saat 11.30'da başlayacak. İsmail Kartal, bu antrenmanda takımın başında yer alacak.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin: "Her şey yolunda, gayet güzel." pic.twitter.com/4tijRueoly
— Sporx (@sporx) September 12, 2026
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin: "İsmail Kartal dünden beri tesislerde." pic.twitter.com/KrOEtoyBU0 https://t.co/sS0mi08c0S
— Sporx (@sporx) September 12, 2026