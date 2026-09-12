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Galatasaray'da Torreira ayrılığa kapıları kapattı

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılabileceği konuşulan Lucas Torreira, son maçlardaki performansıyla yeniden takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 09:31
Haber: Sabah
Galatasaray'da Torreira ayrılığa kapıları kapattı
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Galatasaray'da sezon başında ayrılığı gündeme gelen Lucas Torreira, son haftalarda ortaya koyduğu performansla yeniden takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon zaman zaman performans düşüşü yaşayan Uruguaylı orta saha, Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin ayrılıklarından sonra moral kaybı yaşasa da yeniden tamamen takımına odaklandı.

Galatasaray'daki beşinci sezonunu geçiren ve Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Torreira'nın ayrılığa kapıları kapattığı belirtildi.

SON İKİ MAÇTA ÖNE ÇIKTI

Torreira, bu sezon ilk skor katkısını Çorum FK karşılaşmasında yaptığı asistle verdi.

Başakşehir karşısında ise 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Osimhen'in yokluğunda oynanan Sporting karşılaşmasında da Galatasaray'ı öne geçiren golün hazırlığında yer alan Uruguaylı futbolcu, sahada kaldığı 85 dakikada performansıyla öne çıktı.

30 yaşındaki orta saha, bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist olmak üzere toplam 3 gole doğrudan katkı sağladı.

180 MAÇIN 170'İNDE İLK 11

Galatasaray'da 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Torreira, sarı-kırmızılı formayla toplam 180 karşılaşmaya çıktı. Uruguaylı futbolcu bu maçların 170'inde ilk 11'de görev yaptı.

MAAŞ İYİLEŞTİRMESİ GÜNDEMDE

Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon Euro kazanan Torreira'nın ücretinde iyileştirme yapılmasının da gündeme geleceği belirtildi.

Sezon başında ayrılığı konuşulan Uruguaylı futbolcu, son dönemdeki performansıyla yeniden Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi.

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