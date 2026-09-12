12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
17:00
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
17:00
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
20:00
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
17:00
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
17:00
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
20:00
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
20:00
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
16:30
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
16:30
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
16:30
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
19:30
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
17:00
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
17:00
12 Eylül
Chelsea-Hull City
17:00
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
17:00
12 Eylül
Liverpool-Fulham
17:00
12 Eylül
Tottenham-Everton
19:30
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
22:00
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
15:00
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
17:15
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
19:30
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
16:00
12 Eylül
Lazio-AC Milan
19:00
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
18:15
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Galatasaray'da Leroy Sane'nin düşüşü

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, 2026 yılında sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 karşılaşmada yalnızca 1 gol ve 3 asist üretti. Bu sezon Süper Lig'de 4 maçta 213 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 11:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane'nin düşüşü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da Leroy Sane'nin son dönemdeki performansı dikkat çekiyor. Alman futbolcu, 2026 yılında sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 karşılaşmada yalnızca 1 kez fileleri havalandırırken 3 asist yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sporting Lizbon karşılaşmasında da beklenen katkıyı veremeyen Sane'nin formsuzluğunun Teknik Direktör Okan Buruk'u düşündürdüğü belirtildi.

2026'DA TEK GOL

Leroy Sane'nin Galatasaray formasıyla 2026 yılındaki tek golü, geçen sezon Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta oynanan Kocaelispor karşılaşmasında geldi.

30 yaşındaki futbolcu bu süreçte 3 asistlik katkı sağladı. Sane, Almanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da 1 kez ağları havalandırdı.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Sane, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 213 dakika sahada kaldı.

Alman futbolcu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.

EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ OYUNCU

Leroy Sane'nin Galatasaray'da en yüksek ücret alan ikinci futbolcu olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda en çok kazanan oyuncunun ise Victor Osimhen olduğu ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.