Galatasaray'da Leroy Sane'nin düşüşü

Galatasaray'da Leroy Sane'nin son dönemdeki performansı dikkat çekiyor. Alman futbolcu, 2026 yılında sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 karşılaşmada yalnızca 1 kez fileleri havalandırırken 3 asist yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sporting Lizbon karşılaşmasında da beklenen katkıyı veremeyen Sane'nin formsuzluğunun Teknik Direktör Okan Buruk'u düşündürdüğü belirtildi.
2026'DA TEK GOL
Leroy Sane'nin Galatasaray formasıyla 2026 yılındaki tek golü, geçen sezon Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta oynanan Kocaelispor karşılaşmasında geldi.
30 yaşındaki futbolcu bu süreçte 3 asistlik katkı sağladı. Sane, Almanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da 1 kez ağları havalandırdı.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Sane, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 213 dakika sahada kaldı.
Alman futbolcu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.
EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ OYUNCU
Leroy Sane'nin Galatasaray'da en yüksek ücret alan ikinci futbolcu olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda en çok kazanan oyuncunun ise Victor Osimhen olduğu ifade edildi.
2026'DA TEK GOL
Leroy Sane'nin Galatasaray formasıyla 2026 yılındaki tek golü, geçen sezon Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta oynanan Kocaelispor karşılaşmasında geldi.
30 yaşındaki futbolcu bu süreçte 3 asistlik katkı sağladı. Sane, Almanya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da 1 kez ağları havalandırdı.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Sane, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 213 dakika sahada kaldı.
Alman futbolcu bu maçlarda gol veya asist üretemedi.
EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ OYUNCU
Leroy Sane'nin Galatasaray'da en yüksek ücret alan ikinci futbolcu olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda en çok kazanan oyuncunun ise Victor Osimhen olduğu ifade edildi.