Galatasaray'da bitmeyen aşk: Eduardo Camavinga

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadroda değişim yapmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, devre arasında orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Real Madrid forması giyen ve yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Eduardo Camavinga, yine sarı-kırmızılıların listesinde yer alıyor. Camavinga'nın Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk aday olduğu belirtildi.
Öte yandan Matteo Moretto ise Galatasaray'ın, geride kalan yaz transfer döneminde Fransız orta saha Camavinga için 50 milyon euro ödemeyi göze aldığını öne sürdü.
23 yaşındaki Camavinga, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 176 dakika sahada kaldı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Real Madrid forması giyen ve yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Eduardo Camavinga, yine sarı-kırmızılıların listesinde yer alıyor. Camavinga'nın Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk aday olduğu belirtildi.
Öte yandan Matteo Moretto ise Galatasaray'ın, geride kalan yaz transfer döneminde Fransız orta saha Camavinga için 50 milyon euro ödemeyi göze aldığını öne sürdü.
23 yaşındaki Camavinga, bu sezon Real Madrid'de 4 maçta 176 dakika sahada kaldı.