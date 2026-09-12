Fenerbahçe'de kritik anların adamı: Archie Brown

Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde Archie Brown fark yaratmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon deplasmanında 2-1 kazandığı mücadelede takımının ikinci golünü kaydeden İngiliz sol bek, önceki gece de 18 yıl aradan sonra Devler Arenası'nda sahneye çıkan sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren isim oldu.
Üst üste iki Avrupa maçında gol atan 24 yaşındaki futbolcu, kritik anlarda kalitesini konuşturdu. Roma karşılaşmasında maçın oyuncusu seçilen Archie Brown, bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere 8. maçına çıktı.
Üst üste iki Avrupa maçında gol atan 24 yaşındaki futbolcu, kritik anlarda kalitesini konuşturdu. Roma karşılaşmasında maçın oyuncusu seçilen Archie Brown, bu sezon Avrupa kupalarında 5, ligde 3 olmak üzere 8. maçına çıktı.