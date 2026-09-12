Bodrum FK'ya sosyal sorumluluk ödülü geldi

Trendyol 1'nci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen değerlendirme kapsamında kulübümüz, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü. Kulübümüz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için 148 kişilik kontenjanla ücretsiz kombine kart imkanı sunarak, futbolun birleştirici gücünü tribünlere taşımayı hedefledi. Bodrum FK olarak, toplumsal duyarlılığı önceleyen ve herkesin takımımızın heyecanına ortak olmasını sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen değerlendirme kapsamında kulübümüz, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü. Kulübümüz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için 148 kişilik kontenjanla ücretsiz kombine kart imkanı sunarak, futbolun birleştirici gücünü tribünlere taşımayı hedefledi. Bodrum FK olarak, toplumsal duyarlılığı önceleyen ve herkesin takımımızın heyecanına ortak olmasını sağlayan projeler üretmeye devam edeceğiz" denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE