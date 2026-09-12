12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
17:00
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
17:00
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
20:00
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
17:00
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
17:00
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
20:00
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
20:00
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
16:30
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
16:30
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
16:30
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
16:30
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
16:30
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
19:30
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
17:00
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
17:00
12 Eylül
Chelsea-Hull City
17:00
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
17:00
12 Eylül
Liverpool-Fulham
17:00
12 Eylül
Tottenham-Everton
19:30
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
22:00
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
15:00
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
17:15
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
19:30
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
22:00
12 Eylül
Genoa-Frosinone
16:00
12 Eylül
Lazio-AC Milan
19:00
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
21:45
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
18:15
12 Eylül
Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Galatasaray'dan Kocaelispor'a karşı büyük üstünlük

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların Kocaelispor'a karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 12:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Kocaelispor'a karşı büyük üstünlük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray ile Kocaelispor, pazar günü Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 10 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 77 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Kocaelispor, ligde daha önce İstanbul'da 21 kez karşılaştı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 47 golüne, Kocaelispor 27 golle yanıt verebildi.

Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u 3 maçtır yenemiyor

Galatasaray, Kocaelispor karşısında son 3 lig maçında galibiyet yaşayamadı.

Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetti.

Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon iki ekip yeniden karşılaştı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı.

Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.