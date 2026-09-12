Menemen FK telafi peşinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta belirsizlik içinde hazırlandığı sezonun ilk maçında evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü yarın 2'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Muşspor'la karşı karşıya gelecek. Batman Şehir Stadı'nda Berat Can Taşkesen'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sezon başında yönetimde yaşanan belirsizlikler nedeniyle transfer yapamayan ve birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan sarı-lacivertlilerde, teknik patron Tolga Doğantez zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını kaydetti. Muşspor ise sezonun ilk haftasında deplasmanda Erbaaspor'la 4-4 berabere kalmıştı.

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