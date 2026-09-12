Galatasaray'ın Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu'nun Sporting maçında neden forma giymediği belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı'yı ilk 11'de tercih etmeyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, stoperde esas pozisyonu bu bölge olmayan Jakobs'a görev vermesi dikkat çekmişti.
21 yaşındaki Bitshiabu'nun fiziksel açıdan hazır olmaması nedeniyle tercih edilmediği belirtildi. 1.96 metre boyundaki Fransız savunmacının fazla kilolarının bulunduğu ve fiziksel olarak istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği aktarıldı.
ÖZEL PROGRAM UYGULANACAK
Genç stoper için özel bir çalışma programı hazırlanacağı belirtildi. İlk hedefin Bitshiabu'nun fazla kilolarından kurtulması ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi olduğu ifade edildi.
Bitshiabu'nun istenilen seviyeye ulaşmasının ardından saha içindeki performansının değerlendirileceği ve forma planının buna göre şekilleneceği aktarıldı.
SINGO İÇİN ACELE EDİLMEYECEK
Galatasaray'ın savunma hattına transfer ettiği Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda beklenen katkıyı sağlayamadığı belirtildi.
Fildişi Sahilli futbolcunun milli aranın ardından sahalara dönmesinin beklendiği, dönüş sürecinde acele edilmeyeceği ifade edildi.
Trabzonspor deplasmanının ardından verilecek milli aranın Singo'nun tamamen hazır hale gelmesi için değerlendirileceği ve oyuncunun sorunsuz şekilde yeniden takıma kazandırılmasının planlandığı aktarıldı.
21 yaşındaki Bitshiabu'nun fiziksel açıdan hazır olmaması nedeniyle tercih edilmediği belirtildi. 1.96 metre boyundaki Fransız savunmacının fazla kilolarının bulunduğu ve fiziksel olarak istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği aktarıldı.
ÖZEL PROGRAM UYGULANACAK
Genç stoper için özel bir çalışma programı hazırlanacağı belirtildi. İlk hedefin Bitshiabu'nun fazla kilolarından kurtulması ve fiziksel açıdan hazır hale gelmesi olduğu ifade edildi.
Bitshiabu'nun istenilen seviyeye ulaşmasının ardından saha içindeki performansının değerlendirileceği ve forma planının buna göre şekilleneceği aktarıldı.
SINGO İÇİN ACELE EDİLMEYECEK
Galatasaray'ın savunma hattına transfer ettiği Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda beklenen katkıyı sağlayamadığı belirtildi.
Fildişi Sahilli futbolcunun milli aranın ardından sahalara dönmesinin beklendiği, dönüş sürecinde acele edilmeyeceği ifade edildi.
Trabzonspor deplasmanının ardından verilecek milli aranın Singo'nun tamamen hazır hale gelmesi için değerlendirileceği ve oyuncunun sorunsuz şekilde yeniden takıma kazandırılmasının planlandığı aktarıldı.