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Galatasaray'da Kocaelispor öncesi 4 eksik

Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray'da 4 oyuncu bu maçta forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 12:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Kocaelispor öncesi 4 eksik
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi.

Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda 4 eksik

Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Ligde son 37 iç saha maçında mağlup olmadı

Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Geçen sezon 2 maçta da Kocaelispor'u mağlup edemedi

Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de yenemediği iki takımdan biri teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor oldu.

Geçen sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da sahasında yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, böylece Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Trabzonspor ve Kocaelispor'u mağlup edemeden bitirdi.

Sara, üst üste iki maçta gol attı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

Sara, ligde son iki haftada oynanan Göztepe ve İstanbul Başakşehir maçlarında birer gol attı.

Berkan Kutlu, eski takımına karşı

Kocaelispor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyebilir.

Sarı-kırmızılılarda 2021-2025 yıllarında forma giyen Berkan Kutlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 159 maçta 3 gol attı.

Selçuk İnan için duygusal maç

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında duygusal bir maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte 9 sezon boyunca top koşturan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, yıllar boyunca formasını giydiği Galatasaray karşısında teknik direktör olarak 6. kez maça çıkacak.

Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'a karşı 3 yenilgi yaşayan Selçuk İnan, Kocaelispor'un başında da birer galibiyet ve beraberlik aldı.

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