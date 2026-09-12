Beşiktaş köyünde kartal heykeli açıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde yaptırılan kartal heykelinin açılış törenine katıldı. Törende Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ardahan'ın Beşiktaş köyünde yaptırılan kartal heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Düzenlenen törene Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Serdal Adalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ADALI: "MUTLULUĞUMU ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR"
Beşiktaş ismini taşıyan köyde böyle anlamlı bir eserin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdal Adalı, "Bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeleri bulmak çok zor. Burada olmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür ziyaretlerimiz devam eder. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
BÖLGENİN TANITIMINA VURGU
Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir de konuşmalarında bu tür sembolik çalışmaların bölgenin tanıtımı açısından önemine dikkat çekti.
Konuşmaların ardından Vali Yamlı, Belediye Başkanı Demir ve Serdal Adalı kartal heykelinin açılış kurdelesini birlikte kesti.
Açılış sonrası Serdal Adalı ve beraberindeki heyet, Beşiktaş köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
ADALI: "MUTLULUĞUMU ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR"
Beşiktaş ismini taşıyan köyde böyle anlamlı bir eserin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdal Adalı, "Bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeleri bulmak çok zor. Burada olmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu tür ziyaretlerimiz devam eder. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
BÖLGENİN TANITIMINA VURGU
Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir de konuşmalarında bu tür sembolik çalışmaların bölgenin tanıtımı açısından önemine dikkat çekti.
Konuşmaların ardından Vali Yamlı, Belediye Başkanı Demir ve Serdal Adalı kartal heykelinin açılış kurdelesini birlikte kesti.
Açılış sonrası Serdal Adalı ve beraberindeki heyet, Beşiktaş köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.