Karşıyaka hazırlık maçına mağlubiyetle başladı

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, ilk hazırlık maçında Mersin Spor'la karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftara kapalı oynanan mücadeleyi Mersin Spor 79-73 kazandı.
Nenad Markovic yönetiminde 9 yeni transferle sezona hazırlanan Karşıyaka, karşılaşmanın ilk periyodunu 20-16 önde tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip devreye de 40-39 üstün girdi.
SON PERİYOTTA MERSİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Üçüncü periyot sonunda da 59-56 önde olan Karşıyaka, son 10 dakikada üstünlüğünü koruyamadı.
Final periyodunda daha etkili bir oyun ortaya koyan Mersin Spor, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP PETKİMSPOR
Karşıyaka, yeni sezon öncesindeki ikinci hazırlık maçında 15 Eylül Salı günü Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya gelecek.
Nenad Markovic yönetiminde 9 yeni transferle sezona hazırlanan Karşıyaka, karşılaşmanın ilk periyodunu 20-16 önde tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip devreye de 40-39 üstün girdi.
SON PERİYOTTA MERSİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Üçüncü periyot sonunda da 59-56 önde olan Karşıyaka, son 10 dakikada üstünlüğünü koruyamadı.
Final periyodunda daha etkili bir oyun ortaya koyan Mersin Spor, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP PETKİMSPOR
Karşıyaka, yeni sezon öncesindeki ikinci hazırlık maçında 15 Eylül Salı günü Aliağa Petkimspor'la karşı karşıya gelecek.