Süper Lig'deki Samsunspor - Çorum FK maçı inanılmaz başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum FK, henüz 42. saniyede Ramirez ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, 5. dakikada Tomasson ile 1-1'i buldu.
Çorum FK, 10 ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder ile Samsunspor deplasmanında 15 dakikada 3-1 üstünlüğü buldu.
Çorum FK, 10 ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder ile Samsunspor deplasmanında 15 dakikada 3-1 üstünlüğü buldu.
✨Cengiz Ünder👀 pic.twitter.com/b6Lphr7YEJ https://t.co/2RcuEJHuGH
— Sporx (@sporx) September 12, 2026